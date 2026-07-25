Главные новости за 25 июля. Ростов-на-Дону и область

Пять человек получили ранения в результате массированной воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, четверо пострадавших находятся в Ростове-на-Дону, еще один — в Красносулинском районе. Всем оказана медицинская помощь, двое госпитализированы в больницы Ростова-на-Дону. Как сообщил господин Слюсарь, силы противовоздушной обороны отражали атаку во всех районах Ростовской области. В результате были уничтожены беспилотники и ракеты.

Власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в границах Советского и Железнодорожного районов города после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.По его словам, решение принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В пострадавших районах организуют работу оперативного штаба и комиссий по оценке ущерба.

Матч первого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Оренбургом» перенесли на вечер из-за прогноза экстремально высокой температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ. Изначально встреча, которая состоится 26 июля в Оренбурге, должна была начаться в 14:30 мск. По решению президента лиги и с учетом мнения основного вещателя стартовый свисток перенесен на 19:30 мск.

Жители Ростовской области за январь—май 2026 года приобрели продуктов питания, напитков и табачных изделий на 441,6 млрд руб., что составило более половины оборота розничной торговли региона. Общий оборот розничной торговли в Ростовской области по итогам пяти месяцев достиг 867,6 млрд руб. В сопоставимых ценах он увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс физического объема оборота розничной торговли составил 104,5%, что немного ниже среднероссийского показателя (105%).

По итогам января—апреля 2026 года доля прибыльных организаций Ростовской области сократилась до 63% против 68,6% за аналогичный период прошлого года. Одновременно совокупная прибыль прибыльных предприятий уменьшилась до 77,5 млрд руб. против 79,8 млрд руб. годом ранее. Несмотря на это, сальдированный финансовый результат организаций региона увеличился и составил 29,2 млрд руб., что связано с изменением структуры финансовых результатов предприятий.