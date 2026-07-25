Доля прибыльных предприятий Ростовской области снизилась до 63%

По итогам января—апреля 2026 года доля прибыльных организаций Ростовской области сократилась до 63% против 68,6% за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Одновременно совокупная прибыль прибыльных предприятий уменьшилась до 77,5 млрд руб. против 79,8 млрд руб. годом ранее. Несмотря на это, сальдированный финансовый результат организаций региона увеличился и составил 29,2 млрд руб., что связано с изменением структуры финансовых результатов предприятий.

Мониторинг также фиксирует рост задолженности бизнеса. Кредиторская задолженность организаций увеличилась до 1,17 трлн руб., дебиторская — до 1,14 трлн руб. При этом сохраняется просроченная задолженность как перед кредиторами, так и по расчетам с дебиторами.

Таким образом, число прибыльных предприятий в Ростовской области продолжило сокращаться, несмотря на рост общего сальдированного финансового результата организаций региона.

Роман Лаврухин