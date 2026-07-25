Ростовчане потратили на продукты почти 442 млрд рублей за первые 5 месяцев года

Жители Ростовской области за январь—май 2026 года приобрели продуктов питания, напитков и табачных изделий на 441,6 млрд руб., что составило более половины оборота розничной торговли региона. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Общий оборот розничной торговли в Ростовской области по итогам пяти месяцев достиг 867,6 млрд руб. В сопоставимых ценах он увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс физического объема оборота розничной торговли составил 104,5%, что немного ниже среднероссийского показателя (105%).

На непродовольственные товары за январь—май пришлось 425,9 млрд руб., или 49,1% общего объема розничной торговли. Таким образом, продовольственная группа сохранила лидирующую долю в структуре потребительского рынка региона.

Одновременно продолжил расти рынок платных услуг населению. За январь—май их объем составил 177,7 млрд руб., а индекс физического объема достиг 103,7% к аналогичному периоду прошлого года. В мае жителям региона было оказано платных услуг на 37,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,9% больше, чем годом ранее.

Роман Лаврухин