Пять человек пострадали при массированной ночной атаке на Ростовскую область

Пять человек получили ранения в результате массированной воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По его данным, четверо пострадавших находятся в Ростове-на-Дону, еще один — в Красносулинском районе. Всем оказана медицинская помощь, двое госпитализированы в больницы Ростова-на-Дону. Как сообщил господин Слюсарь, силы противовоздушной обороны отражали атаку во всех районах Ростовской области. В результате были уничтожены беспилотники и ракеты.

В Ростове-на-Дону повреждения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. После падения обломков БПЛА незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие объекты и складские помещения. Возникшие возгорания ликвидированы.

В Красносулинском районе повреждены инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Возгорание потушено, на участке действуют ограничения движения.

В Азовском районе после падения обломков беспилотника загорелся частный дом, пожар ликвидирован. Также повреждено административное здание.

В Мясниковском районе частичные повреждения получили коммерческие объекты. Власти продолжают уточнять информацию о последствиях атаки и заявили, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Валерий Климов