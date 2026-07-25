Главные новости за 25 июля. Кавказ

В Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года количество налогоплательщиков, имеющих задолженность перед бюджетом, сократилось более чем на 160 тыс. человек. По состоянию на 1 июля задолженность имели около 370 тыс. жителей региона, что составляет порядка 12% от общего числа населения. По данным налоговой службы, общий объем налоговой задолженности за первое полугодие уменьшился на 808 млн руб., или на 2,8%, — с 28,84 млрд руб. на начало года до 28,03 млрд руб. на 1 июля.

В Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года количество ликвидированных юридических лиц вновь превысило число вновь созданных компаний, тогда как число индивидуальных предпринимателей продолжило расти.По данным налоговой службы, на 1 июля в регионе зарегистрировано 31,3 тыс. юридических лиц и 91,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. За шесть месяцев было создано 707 юридических лиц, тогда как деятельность прекратили 926 организаций. В результате общее количество компаний сократилось с 31,4 тыс. годом ранее до 31,3 тыс.

Поступления налога на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам в Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года выросли в 4,9 раза и составили 41,5 млн руб. В налоговой службе сообщили, что поступления по данному виду НДФЛ за январь—июнь достигли 41,5 млн руб., что в 4,9 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом отдельная статистика о количестве физических лиц, уплативших налог с процентных доходов по банковским вкладам, не формируется.

Подозреваемым по делу о подготовке терактов в Пятигорске грозит срок до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя подозреваемые приехали из Москвы и планировали совершить взрыв. 20 июня они забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств одну из женщин задержали.