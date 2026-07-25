Поступления налога с банковских вкладов жителей Ставрополья выросли почти в пять раз

Поступления налога на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам в Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года выросли в 4,9 раза и составили 41,5 млн руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В налоговой службе сообщили, что поступления по данному виду НДФЛ за январь—июнь достигли 41,5 млн руб., что в 4,9 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом отдельная статистика о количестве физических лиц, уплативших налог с процентных доходов по банковским вкладам, не формируется.

По данным УФНС, поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ставропольского края за первое полугодие 2026 года составили 29 823,9 млн руб., что на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поступления НДФЛ по ставке 22% увеличились в 6,8 раза, а по ставкам 18% и 20% — в 1,6 раза.

Сохранение Банком России высокой ключевой ставки в последние годы привело к существенному росту доходности депозитов и притоку средств населения в банковскую систему. Это, в свою очередь, отразилось и на поступлениях налога с процентных доходов физических лиц, которые в Ставропольском крае за год увеличились почти впятеро.

Роман Лаврухин