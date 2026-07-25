Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Подозреваемым по делу о подготовке терактов в Пятигорске грозит до 20 лет колонии

Подозреваемым по делу о подготовке терактов в Пятигорске грозит срок до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу следственного управления СКР по Ставропольскому краю Александра Перепелицына.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя подозреваемые приехали из Москвы и планировали совершить взрыв. 20 июня они забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств одну из женщин задержали. Затем была задержана и вторая женщина, которая тоже должна была доставить взрывчатку к месту теракта.

«Сейчас фигурантки под стражей. Они обвиняются в покушении на совершение террористического акта и незаконной перевозке боеприпасов. Им грозит до 20 лет лишения свободы», - цитирует РИА Новости главу СУ СК по Ставрополью.

По словам руководителя регионального СУСК России, женщины работали по указке кураторов.

Валерий Климов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд