Подозреваемым по делу о подготовке терактов в Пятигорске грозит до 20 лет колонии

Подозреваемым по делу о подготовке терактов в Пятигорске грозит срок до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу следственного управления СКР по Ставропольскому краю Александра Перепелицына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя подозреваемые приехали из Москвы и планировали совершить взрыв. 20 июня они забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств одну из женщин задержали. Затем была задержана и вторая женщина, которая тоже должна была доставить взрывчатку к месту теракта.

«Сейчас фигурантки под стражей. Они обвиняются в покушении на совершение террористического акта и незаконной перевозке боеприпасов. Им грозит до 20 лет лишения свободы», - цитирует РИА Новости главу СУ СК по Ставрополью.

По словам руководителя регионального СУСК России, женщины работали по указке кураторов.

Валерий Климов