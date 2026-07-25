Количество компаний на Ставрополье продолжило сокращаться несмотря на рост числа ИП

В Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года количество ликвидированных юридических лиц вновь превысило число вновь созданных компаний, тогда как число индивидуальных предпринимателей продолжило расти. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ

По данным налоговой службы, на 1 июля в регионе зарегистрировано 31,3 тыс. юридических лиц и 91,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. За шесть месяцев было создано 707 юридических лиц, тогда как деятельность прекратили 926 организаций. В результате общее количество компаний сократилось с 31,4 тыс. годом ранее до 31,3 тыс.

В сегменте индивидуального предпринимательства сохранилась противоположная динамика. За январь—июнь зарегистрировано 9,6 тыс. новых предпринимателей, прекратили деятельность 9 тыс. В результате число действующих ИП увеличилось с 88,2 тыс. на 1 июля 2025 года до 91,1 тыс. спустя год.

Как отмечают в УФНС, число юридических лиц в регионе остается относительно стабильным, однако сохраняется тенденция к его постепенному сокращению. При этом сектор индивидуального предпринимательства продолжает увеличиваться.

Роман Лаврухин