На Кубани в июне сгорело 25 тысяч «квадратов» сухой травы

В Краснодарском крае за первый месяц лета ликвидировали возгорания сухой растительности на площади около 25 тыс. кв. м. В тройку территорий с наибольшими площадями пожаров вошла Анапа, где с начала июня сгорело 1,25 тыс. кв. м сухой травы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, наиболее масштабные возгорания в июне произошли в Ленинградском округе — там площадь сгоревшей сухой растительности составила 10,25 тыс. кв. м. На втором месте оказался Темрюкский район с показателем 9 тыс. кв. м.

Пожароопасный сезон на Кубани действует с 1 апреля. Сейчас особый противопожарный режим установлен в 27 муниципальных образованиях региона. Власти напоминают о запрете на использование открытого огня и необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Федеральное агентство лесного хозяйства (Авиалесоохрана) представило предварительный прогноз пожарной опасности на июнь 2026 года, согласно которому в 44 регионах России сохраняются риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. Оценка была подготовлена на основе данных Росгидромета с учетом ожидаемых погодных условий.

Анна Гречко