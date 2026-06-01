В июне на Кубани и в Адыгее прогнозируют повышенный риск возникновения природных пожаров

Федеральное агентство лесного хозяйства (Авиалесоохрана) представило предварительный прогноз пожарной опасности на июнь 2026 года, согласно которому в 44 регионах России сохраняются риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. Оценка подготовлена на основе данных Росгидромета с учетом ожидаемых погодных условий.

В ведомстве отмечают, что основным фактором возникновения возгораний по-прежнему остается человеческий фактор: несанкционированные палы сухой травы, сжигание мусора, неосторожное обращение с огнем, в том числе брошенные окурки и незатушенные костры. Дополнительное влияние оказывают грозовая активность и погодные условия, способствующие быстрому высыханию растительного покрова.

По данным Авиалесоохраны, теплая и сухая погода напрямую увеличивает вероятность распространения огня на природных территориях — в лесах, степях и вдоль дорог. При этом подчеркивается, что сам по себе прогноз повышенной пожарной опасности не означает обязательного роста числа пожаров: их динамика зависит также от соблюдения населением правил безопасности и оперативности реагирования экстренных служб.

В июне 2026 года превышение среднемноголетних значений пожарной опасности прогнозируется, в частности, на территории Южного федерального округа. Риски затрагивают весь Краснодарский край, Ростовскую область, Республику Адыгея, Донецкую и Запорожскую народные республики, а также отдельные районы Луганской Народной Республики и Республики Крым.

Вячеслав Рыжков