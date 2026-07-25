В Новороссийск в 2027 году поставят 24 новых автобуса

В Новороссийске в 2027 году планируют обновить парк общественного транспорта за счет поставки 24 новых автобусов. Об этом сообщил начальник управления транспорта города Аркадий Павлов в интервью «Новороссийскому рабочему».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, новые машины будут работать на городских маршрутах в рамках федеральной программы «Инфраструктура для жизни». Сейчас власти также занимаются подготовкой кадров для троллейбусного управления — группа водителей проходит бесплатное обучение и должна получить удостоверения в начале 2027 года.

Кроме того, по словам Аркадия Павлова, пассажиропоток в общественном транспорте вырос на фоне недавних проблем с доступностью топлива. При этом почти весь муниципальный транспорт работает на дизельном топливе, что позволило избежать серьезных перебоев.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что количество жалоб на работу общественного транспорта в Новороссийске за первое полугодие 2026 года снизилось почти в восемь раз по сравнению с 2024 годом. В 2024 году через платформу «Мой Новороссийск» поступило 990 обращений, в 2025 году — 504, а за первые шесть месяцев 2026 года — 125.

Анна Гречко