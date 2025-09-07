Власти Кубани запретили съемку атак БПЛА и военных объектов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, запрещающее съемку и распространение информации о применении беспилотников, средств ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры региона. Документ опубликован на сайте администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

Согласно постановлению, запрещается фотографирование, видео- и киносъемка применения беспилотных летательных аппаратов и последствий их использования. Под запрет попало распространение сведений о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Нельзя снимать места падения БПЛА, районы поражения объектов с помощью беспилотников, а также расположение сил и средств Минобороны на территории края. Ограничения касаются съемки объектов ФСБ, ФСО, Росгвардии, потенциально опасных и критически важных объектов инфраструктуры, включая сооружения систем связи, объекты промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта.

Постановление также запрещает распространение любой информации о применении дронов, включая данные о типе аппаратов, местах запуска, траектории полета и характере нанесенных повреждений.

Ограничения не распространяются на деятельность федеральных и региональных органов власти, включая официальную публикацию информации в СМИ.

Отслеживать факты распространения запрещенной информации будут Центр управления регионом, а также специалисты региональных управлений ФСБ, Росгвардии, МВД и МЧС. В отношении нарушителей будут возбуждать дела об административных правонарушениях.

В прошлом году оперативный штаб Республики Адыгея запретил писать о прилетах БПЛА, а также распростронять любую информацию о военной инфраструктуре, месте нахождения мостов и пр. Штрафы за нарушения запретов составляют 5 тыс. руб. для физлиц,15 тыс. руб. для должностных лиц и 100 тыс. руб. для юридических.

Лия Пацан