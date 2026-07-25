В центре Краснодара на месте снесенных гаражей создадут зеленые зоны

В Краснодаре на нескольких участках в центральной части города после сноса гаражей планируют обустроить зеленые зоны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По словам мэра, возле домов №85 и №87 на улице Гагарина уже демонтировали 30 гаражей, благодаря чему освободился участок площадью около 2,1 тыс. кв. м. Еще 13 объектов предстоит снести. На этой территории планируют создать зону тихого отдыха и провести дополнительное благоустройство.

Кроме того, один участок освободили на пересечении улиц Гаврилова и Рашпилевской, где демонтировали 57 гаражей. Здесь площадь освобожденной территории составила около 3 тыс. кв. м. В дальнейшем предстоит убрать еще пять гаражей и демонтировать бетонные основания.

Господин Наумов подчеркнул, что инициативу по созданию зеленых зон рядом с многоквартирными домами выдвинули жители. После завершения юридических процедур власти подготовят проекты благоустройства и приступят к озеленению территорий.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре продолжают благоустройство Тургеневского сквера в Фестивальном микрорайоне. Работы проводят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Территорию для обновления выбрали жители города во время рейтингового голосования в 2025 году.

Анна Гречко