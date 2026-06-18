Основные работы в Тургеневском сквере Краснодара завершат до сентября

В Краснодаре продолжают благоустройство Тургеневского сквера в Фестивальном микрорайоне. Работы проводят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Территорию для обновления выбрали жители города во время рейтингового голосования в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Краснодара Евгений Наумов во время выездного совещания поручил подрядной организации завершить основные строительные работы до 1 сентября. По его словам, обновленное общественное пространство должно стать доступным для жителей сразу после летнего сезона.

Площадь благоустраиваемой территории вместе с памятником защитникам кубанского неба в годы Великой Отечественной войны составит почти гектар. В сквере заменят гранитную плитку, обустроят прогулочные дорожки, установят современную детскую площадку с прорезиненным покрытием, скамейки и урны. Также на территории подключат освещение и систему видеонаблюдения.

Осенью в сквере высадят более 50 деревьев и свыше 470 кустарников. Для дополнительного озеленения выбрали ели, сосны, бересклет, вейгелу, форзицию, гибискус и лавровишню. На территории также подключат систему автоматического полива. При этом существующие зеленые насаждения сохранят.

Работы выполняют на пересечении улиц Тургенева и Яна Полуяна. За благоустройство территории проголосовали около 33 тысяч жителей Краснодара.

Одновременно в краевом центре продолжают благоустройство еще двух общественных пространств — второй очереди сквера Пограничников в микрорайоне Гидростроителей и сквера Памяти Героев Великой Отечественной войны в станице Елизаветинской.

Мария Удовик