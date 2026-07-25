В Анапе туристы не дали спасти выбросившегося на берег дельфина

В Анапе специалисты не смогли спасти молодого дельфина-афалину, выбросившегося на мелководье. Об этом ТАСС сообщила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

По ее словам, туристы гладили животное и фотографировались с ним, из-за чего специалисты не смогли провести необходимые мероприятия по спасению. Прибывшие сотрудники центра констатировали гибель дельфина. Предварительно, причиной выброса афалины на мелководье стала острая инфекция или интоксикация.

В центре «Дельфа» напомнили, что при обнаружении дельфина на мелководье необходимо сразу сообщить об этом на горячую линию, снять минутное видео, передать специалистам геолокацию и до их приезда обеспечить животному полный покой, не трогая его и не создавая дополнительного стресса.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в период с начала марта по 10 апреля 2026 года на побережье от Тамани до Сириуса зафиксировали 132 случая гибели китообразных. По предварительным данным, дельфины могли погибнуть из-за сезонного фактора.

Анна Гречко