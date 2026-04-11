С начала весны на берегу от Тамани до Сириуса погибли 132 дельфина

В период с марта по 10 апреля на побережье от Тамани до Сириуса зафиксировали 132 случая гибели китообразных, сообщает центр спасения дельфинов «Дельфа». По предварительным данным, дельфины могли погибнуть из-за сезонного фактора.

Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа»

На береговой линии в марте обнаружили 50 погибших дельфинов. С 1 по 10 апреля на пляжах нашли еще 82 погибшие особи. По заявлению центра «Дельфа», вероятной причиной повышенной смертности может являться прилов и, как следствие, случайная гибель в рыболовных сетях. Об этом свидетельствуют следы на телах 17,4% найденных мертвых дельфинов.

Самое большое количество погибших китообразных за полтора месяца обнаружили в Новороссийске, там зафиксировали 52 мертвые особи.

Кристина Мельникова