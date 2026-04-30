В Адыгее в 2026 году обновят 47,9 км региональных трасс

В Республике Адыгея в 2026 году продолжат системную модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры. Работы будут реализованы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и охватят 19 объектов регионального значения в восьми муниципальных образованиях региона. Общая протяженность обновляемых участков составит 47,9 км. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе минстроя Адыгеи.

Нацпроект направлен на повышение качества дорожного покрытия, обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и улучшение безопасности дорожного движения. Реализация мероприятий позволит создать комфортные условия для жителей республики, а также повысить логистическую связанность территорий.

По данным начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального «Автодора» Дмитрия Бороненко, в 2026 году планируют отремонтировать: в Красногвардейском районе — участки автодорог Красногвардейское — Уляп — Зарево и Некрасовская — Хатукай; в Майкопском районе — подъездную дорогу к станице Абадзехской и участок трассы Майкоп — Туапсе; в Шовгеновском районе — четыре участка трассы Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск и участок автодороги Гиагинская — Штурбино; в Тахтамукайском районе — подъездные дороги к аулу Панахес и поселку городского типа Яблоновский и участки региональных автодорог Козет — Яблоновский и Суповский — Отрадный; в Гиагинском районе — подъездные дороги к станицам Гиагинской и Келермесской, участок автодороги Кужорская — Сергиевское — Дондуковская и участок трассы Белореченск — Гиагинская — Дружба; в Кошехабльском районе — участки региональных автодорог Белореченск — Гиагинская — Дружба и Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск; в Адыгейске обновят подъездную дорогу к железнодорожной станции Псекупс; в Теучежском районе отремонтируют участок автодороги Габукай — Шевченко.

На обновление региональной дорожной сети в регионе в 2026 году направят более 1 млрд руб. Завершить все работы на объектах подрядчики должны до 1 сентября.

Алина Зорина, Нурий Бзасежев