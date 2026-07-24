Рабские тарифы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин в отношении 60 экономик мира. О предыстории нынешних санкций, причинах их введения и возможных последствиях — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Что этому предшествовало Дональд Трамп проводит очень активную тарифную политику с начала своего второго срока. В течение 2025 года Белый дом регулярно вводил все новые пошлины на различные товары из разных стран.

20 февраля 2026 года Верховный суд США признал незаконными пошлины, введенные Дональдом Трампом ранее. Большинство пошлин вводилось на основании федерального закона 1977 года, который применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. Это позволяло вводить пошлины без одобрения Конгресса США. Верховный суд счел, что применение этого закона выходило за рамки полномочий президента.

Ответом Дональда Трампа стал указ о введении 10-процентных пошлин на импорт товаров из всех стран мира. Они вступили в силу 24 февраля и действовали 150 дней.

Вскоре после этого появилось новое обоснование для пошлин — уже в марте СМИ начали писать, что они могут быть объяснены использованием разными странами принудительного труда.

2 июня Управление торгового представителя США (USTR) опубликовало отчет, в котором говорилось, что 60 экономик мира импортируют товары, произведенные с использованием принудительного труда. По мнению USTR, это ставит американскую экономику в неравное конкурентное положение, поэтому в отношении таких стран предлагалось ввести специальную импортную пошлину в размере 10–12,5%.

Вводить такие пошлины позволяет раздел 301 Закона о торговле 1974 года, по которому можно накладывать ограничения по итогам расследования недобросовестных торговых практик.

Что произошло сейчас Действие универсальной 10-процентной пошлины, введенной США в феврале, истекает 24 июля.

23 июля Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 экономик. Они вступили в силу с 24 июля.

Как и ожидали многие эксперты, Белый дом объяснил новые пошлины именно так, как говорилось в отчете USTR,— наличием в цепочках поставок товаров из этих стран принудительного труда.

Самые низкие пошлины в 10% будут действовать для десяти стран, среди которых Аргентина, Канада, Мексика и Великобритания.

Евросоюз, Тайвань, Япония, Южная Корея, Швейцария будут платить от 10% до 12,5% для разных товаров в зависимости от того, какими пошлинами они были обложены ранее.

В отношении большинства стран, включая Россию, Китай, Бразилию, ЮАР, Саудовскую Аравию, введены пошлины в размере 12,5%.

Что дальше Как пишет Reuters, на страны, обложенные новыми пошлинами, приходится 99,4% всего американского импорта. Ранее аналитики Федерального резервного банка Нью-Йорка пришли к выводу, что основное бремя импортных пошлин Дональда Трампа ложится на плечи компаний и потребителей США.

Как отмечает The Guardian, скорее всего, новые пошлины также будут оспаривать в суде. По мнению старшего научного сотрудника американского Института мировой экономики Петерсона Алана Вольфа, «если бы с ними пришли в суд, Верховный суд, скорее всего, отменил бы их».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что новые пошлины стали для европейских стран «неприятным сюрпризом». По ее словам, Евросоюз потребует разъяснений от США по этому вопросу. «У нас была сделка с Америкой, и мы эту сделку соблюдали»,— отметила она.

Мартина Ванденберг, основательница правозащитной организации The Human Trafficking Legal Center, специализирующейся на вопросах принудительного труда и торговли людьми, заявила, что критически относится к введению таких универсальных пошлин, «использующихся как дубинка против других стран». При этом она отметила, что уже давно выступает за использование импортных тарифов как «потенциально эффективного инструмента для борьбы с принудительным трудом по всему миру».

В дальнейшем Белый дом может снова воспользоваться статьей 301. Как пишет Associated Press, USTR уже ведет новое расследование в отношении 16 стран, на которые приходится около 70% американского импорта. В центре проверок вопрос о том, не производят ли эти страны избыточное количество товаров, что может способствовать снижению цен и ставить американские компании в невыгодное положение на глобальном рынке.

Яна Рождественская