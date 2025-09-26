«Торговая война Трампа держит рынки в напряжении»

Анонсированные Дональдом Трампом новые повышенные импортные пошлины на лекарства, грузовики и предметы мебели вызвали реакцию не только в СМИ, но и на фондовых рынках. Эксперты и финансовые аналитики пытаются оценить, как новые меры американского президента могут повлиять на США и другие страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Трамп расширяет тарифные сети: 100-процентные пошлины на запатентованные лекарства и другие товары. Как это повлияет на Индию?

Волна новых пошлин появилась в то время, когда полномочия Трампа по введению пошлин в соответствии с Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) могут быть ограничены в следующем месяце, если Верховный суд США вынесет решение, вынуждающее администрацию Вашингтона отменить взаимные пошлины. Индия столкнулась с 50-процентным тарифом, который угрожает рабочим местам в трудоемких отраслях, таких как текстильная, обувная и продуктовая промышленность.

Непосредственное влияние пошлин на фармацевтическую продукцию на Индию может быть ограниченным, поскольку страна является крупнейшим в мире производителем дженериков и обеспечивает почти 20% мирового спроса. Однако ведущие индийские фармацевтические компании стремятся расширить свою производственную цепочку, уделяя все больше внимания патентованным препаратам.

Акции азиатских фармпроизводителей упали после объявления Трампа о 100-процентных пошлинах

Цены на акции азиатских фармацевтических компаний резко упали в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп ввел новый пакет масштабных пошлин, включая 100-процентные пошлины на импорт фирменных лекарств. Заявление ударило по акциям производителей лекарств от Австралии до Японии и Индии.

Масштабная торговая война Трампа и его быстро меняющаяся торговая политика держат рынки в напряжении. В августе он объявил о введении пошлин на импорт лекарств до 250%, заявив, что они будут постепенно увеличиваться.

Дональд Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на брендовую фармацевтическую продукцию

Ранее в этом году США начали расследование в интересах обеспечения национальной безопасности, которое могло привести к введению пошлин на фармацевтическую продукцию. Пока не ясно, связаны ли пошлины, объявленные Трампом в четверг, с этим расследованием. Сейчас фармацевтические товары освобождены от так называемых взаимных пошлин, которые Трамп объявил в апреле, когда начал торговую войну. Объявленные Трампом в четверг пошлины не распространяются на дженерики. Тем не менее это заявление уже ударило по акциям нескольких азиатских фармацевтических групп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

Трамп введет новые пошлины на фармацевтическую продукцию и большие грузовики

Примерно девять из десяти рецептов в США выписываются на дженерики, которые, как заявил Трамп, не попадут под действие пошлины на импортируемые «брендовые или запатентованные» препараты. Этим летом администрация Трампа ввела 15-процентную пошлину на большинство фармацевтических препаратов, поступающих из Европейского союза. Фармацевтические компании опасаются пошлин, поскольку у многих из них есть производственные мощности в Европе и других регионах за пределами США. Производители лекарств выступают против новых пошлин, утверждая, что лекарства исторически освобождались от пошлин. Они пытаются пролоббировать в президентской администрации необходимость ввести исключения для фармацевтических препаратов, утверждая, что лучший способ стимулировать производство лекарств в США — это налоговая политика.

Производители коммерческих грузовиков используют заводы в Мексике для производства тяжелых грузовиков для рынка США. Немецкое подразделение Daimler Truck North America собирает некоторые грузовики марки Freightliner в Мексике. Freightliner является лидером рынка тяжелых грузовиков в Северной Америке, занимая около 40% рынка. Немецкая компания Traton Group производит тяжелые грузовики марки International в Мексике.

Президент США объявил о 100-процентных пошлинах на лекарства

Медикаменты, грузовики и мебель: Дональд Трамп ввел новые тарифы. Они вступят в силу с 1 октября. Для немецкой фармацевтической отрасли это решение — тяжелый удар. Немецкая фарминдустрия опасалась пошлин: по данным Федерального статистического управления, в 2024 году на США приходилась примерно четверть от всего экспорта немецкой фарминдустрии. Поэтому немецкая фарминдустрия зависит от американского рынка намного сильнее, чем, например, машиностроение и химическая промышленность. Особенно это касается вакцин.

С лета между США и ЕС действует соглашение, по которому базовая пошлина на импорт из ЕС в США составляет 15%. Однако европейским производителям лекарств, полупроводников и строительной древесины до сих пор не совсем понятно, действует ли в их отношении эта верхняя граница пошлин в 15%.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик