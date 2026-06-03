Звездно-полосатая десятина

Управление торгового представителя США (USTR) заявило, что 60 стран мира, включая Россию, импортируют товары, созданные с использованием принудительного труда. По мнению USTR, это ставит американскую экономику в неравное конкурентное положение, поэтому в отношении таких стран предлагается ввести специальную импортную пошлину в размере 10–12,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

2 июня USTR опубликовало отчет об использовании принудительного труда в 60 странах мира и ЕС. «На протяжении почти 100 лет Соединенные Штаты запрещают импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, в соответствии с разделом 307 закона о тарифах 1930 года,— отмечается в докладе.— Хотя повсеместно признано, что принудительный труд является недопустимой практикой, его использование во всем мире сохраняется и даже увеличивается в последние годы. Раздел 307 закона о тарифах 1930 года определяет "принудительный труд" как "любую работу или услугу, которая требуется от любого лица под угрозой какого-либо наказания за ее невыполнение и для которой работник не предлагает себя добровольно"».

«Неспособность наших важнейших торговых партнеров решить проблему импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда, неприемлема,— заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.— Это создает ситуацию, когда американские рабочие вынуждены конкурировать на мировом рынке в неравных условиях. Мы больше не будем мириться с этим неравенством».

В отношении ЕС, а также 15 стран, включая Великобританию, Канаду, Аргентину и Мексику, предлагается ввести пошлину в размере 10%.

Применительно к ЕС в докладе говорится, что «Европейский союз не может эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, созданных посредством принудительного труда. Хотя Европейский союз и принял запрет на импорт таких товаров, он вступит в силу только 14 декабря 2027 года. Поскольку Европейский союз не может обеспечить соблюдение своей меры до этой даты, он не может сделать это эффективно до этого времени».

В отношении еще 44 стран, включая Россию, Китай, Японию, Южную Корею и пр., предлагается ввести дополнительную импортную пошлину в размере 12,5%. В докладе USTR говорится, что Россия не смогла ввести и обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, созданных посредством принудительного труда. «Мы пришли к выводу, что неспособность ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт таких товаров является необоснованной. Также неспособность ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт принудительного труда обременяет или ограничивает торговлю США»,— отмечается в докладе.

Объявленные пошлины еще не вступили в силу. USTR ждет письменных комментариев до 6 июля, чтобы 7 июля провести публичные слушания. После этого предложенные меры будут переданы на рассмотрение в администрацию Трампа.

Евгений Хвостик