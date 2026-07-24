Глава евродипломатии Кая Каллас потребует от США разъяснений по новым пошлинам
Евросоюз потребует от США разъяснений из-за новых торговых пошлин, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Reuters. По ее словам, новые пошлины стали для европейских стран полной неожиданностью.
«У нас была сделка с Америкой, и мы этой сделку соблюдали <...> Поэтому несоблюдение этой сделки стало неприятным сюрпризом»,— пояснила госпожа Каллас.
Сегодня США объявили о введении дополнительных сборов в размере 10% и 12,5% на товары от почти 60 торговых партнеров, включая Евросоюз, Китай и Россию. Вашингтон объяснил решение противодействием импорту продукции, которая была произведена с использованием принудительного труда. Новые пошлины вступают в силу с 24 июля. Для товаров, которые уже находятся в пути, предусмотрена отсрочка до 28 июля.
Введение США новых пошлин для почти 60 торговых партнеров, включая ЕС, является частью общей стратегии Дональда Трампа, направленной на защиту интересов американских производителей и сокращение торгового дефицита. Аналогичные меры по введению «зеркальных» пошлин в размере 10% на импорт из 185 стран были объявлены им ещё в апреле 2025 года. Эти тарифы могли достигать 17-49% для государств с сильной асимметрией в торговле с США.
Первоначально Дональд Трамп переносил сроки введения новых пошлин, используя это как стимул для ускорения торговых сделок с партнерами. Многие страны, такие как Южная Корея, Великобритания, Япония и Индонезия, заключали соглашения с Вашингтоном, чтобы добиться снижения пошлин по сравнению с первоначальными условиями. Однако ряд аналитиков сомневались в долговечности этих соглашений и указывали на то, что новая политика США может серьезно перестроить систему международной торговли, а также привести к замедлению экономического роста и росту инфляции в американской экономике.