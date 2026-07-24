Глава евродипломатии Кая Каллас потребует от США разъяснений по новым пошлинам

Евросоюз потребует от США разъяснений из-за новых торговых пошлин, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Reuters. По ее словам, новые пошлины стали для европейских стран полной неожиданностью.

«У нас была сделка с Америкой, и мы этой сделку соблюдали <...> Поэтому несоблюдение этой сделки стало неприятным сюрпризом»,— пояснила госпожа Каллас.

Сегодня США объявили о введении дополнительных сборов в размере 10% и 12,5% на товары от почти 60 торговых партнеров, включая Евросоюз, Китай и Россию. Вашингтон объяснил решение противодействием импорту продукции, которая была произведена с использованием принудительного труда. Новые пошлины вступают в силу с 24 июля. Для товаров, которые уже находятся в пути, предусмотрена отсрочка до 28 июля.