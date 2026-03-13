FT: США допустили новые пошлины в отношении 60 торговых партнеров, включая ЕС

США могут ввести новые торговые пошлины на товары 60 партнеров, включая Великобританию, Евросоюз и Канаду. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление офиса американского торгпреда. Ранее в ведомстве начали расследование в отношении этих стран.

«США инициировали новые расследования в отношении 60 торговых партнеров, включая Великобританию, ЕС и Канаду, по факту использования ими принудительного труда, что может позволить администрации Трампа ввести новые пошлины»,— пишет FT.

Партнеров США будут проверять на соответствие статье 301 Закона о торговле 1974 года, уточняет газета. При расследовании будут проверять наличие в странах-партнерах США адекватных правил против импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что расследование также позволит определить, «как неспособность искоренить эти отвратительные практики влияет на американских рабочих и предприятия».

Законодательство США запрещает импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Таможенно-пограничная служба США вправе задерживать и конфисковывать подозрительные грузы.

