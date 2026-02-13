Импортные пошлины Трампа на 90% оплачиваются американцами

90% «экономического бремени от пошлин», введенных президентом США Дональдом Трампом, ложится на компании и потребителей США. К такому выводу пришли аналитики Федерального резервного банка Нью-Йорка (ФРБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По его подсчетам, американские импортные пошлины за 2025 год выросли в среднем с 2,6% до 13%. Аналитики банка объясняют, что «бремя пошлин» может ложиться как на иностранных экспортеров, так и на американских импортеров. Оплачивают пошлины импортеры, однако экспортеры в таких условиях могут снижать цену, тогда часть бремени пошлин будет ложиться на них. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что повышение пошлин оплатят именно иностранные компании, которые хотят ввозить свои товары в США.

Однако, по оценке банка, на иностранных экспортеров легло лишь 6% от всех суммы повышения пошлин в первые восемь месяцев 2025 года, а на американских импортеров, а значит, на американские компании и потребителей в целом — 94%. В ноябре это соотношение немного изменилось в пользу американских импортеров, но все еще составляло 14% на 86% соответственно.

«Более высокие цены на импорт заставили компании реорганизовать цепочки поставок… В целом американские фирмы и потребители продолжают нести основную часть экономического бремени высоких пошлин, введенных в 2025 году»,— отмечают авторы отчета.

Яна Рождественская