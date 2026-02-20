Верховный суд США отменил пошлины Трампа

Верховный суд США признал незаконными пошлины президента Дональда Трампа, введенные на основании федерального закона, который применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба, пишет Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

Итоги голосования в Верховном суде подтвердили решение нижестоящей инстанции о том, что использование президентом закона 1977 года вышло за рамки его полномочий. Решение вынесено по иску предприятий, понесших убытки от тарифов, и 12 штатов США, большинство из которых управляются демократами.

Суд постановил, что, используя свою интерпретацию Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, Дональд Трамп посягает на полномочия Конгресса и нарушает доктрину «важных вопросов». Суть принципа состоит в том, что федеральные ведомства не могут принимать решения «огромного экономического или политического значения», если их не санкционировал Конгресс.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что повышение пошлин оплатят именно иностранные компании, которые в любом случае продолжат ввозить товары в США. Однако, по оценке Федерального резервного банка Нью-Йорка, в первые восемь месяцев 2025 года зарубежные компании оплатили лишь 6% от всей суммы дополнительных сборов. В ноябре это соотношение несколько изменилось в пользу американских импортеров, но все еще составляло 14% на 86% соответственно.