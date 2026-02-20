Верховный суд США отменил пошлины Трампа
Верховный суд США признал незаконными пошлины президента Дональда Трампа, введенные на основании федерального закона, который применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба, пишет Reuters.
Фото: Ken Cedeno / Reuters
Итоги голосования в Верховном суде подтвердили решение нижестоящей инстанции о том, что использование президентом закона 1977 года вышло за рамки его полномочий. Решение вынесено по иску предприятий, понесших убытки от тарифов, и 12 штатов США, большинство из которых управляются демократами.
Суд постановил, что, используя свою интерпретацию Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, Дональд Трамп посягает на полномочия Конгресса и нарушает доктрину «важных вопросов». Суть принципа состоит в том, что федеральные ведомства не могут принимать решения «огромного экономического или политического значения», если их не санкционировал Конгресс.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что повышение пошлин оплатят именно иностранные компании, которые в любом случае продолжат ввозить товары в США. Однако, по оценке Федерального резервного банка Нью-Йорка, в первые восемь месяцев 2025 года зарубежные компании оплатили лишь 6% от всей суммы дополнительных сборов. В ноябре это соотношение несколько изменилось в пользу американских импортеров, но все еще составляло 14% на 86% соответственно.