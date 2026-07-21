На Кубани выросли сбор ягод и производство кондитерских изделий

Производство кондитерских изделий в Краснодарском крае по итогам января—мая 2026 года увеличилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 61,9 тыс. т. Такие данные «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Наиболее заметный рост показало производство шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао. За пять месяцев предприятия края выпустили 1,7 тыс. т такой продукции, что на 14% больше, чем годом ранее. Производство сахаристых кондитерских изделий без содержания какао выросло на 7%, до 15,1 тыс. т.

В министерстве также сообщили о росте урожая ягод и косточковых культур. По состоянию на 16 июля сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели собрали 1,05 тыс. т садовой земляники (клубники), что на 80 т превышает показатель прошлого года.

Урожай других ягодных культур, включая малину и голубику, составил 90,8 т. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года сбор увеличился на 51 т.

Валовой сбор косточковых культур — черешни, вишни, алычи и персика — достиг 2,8 тыс. т, что на 991 т больше прошлогоднего уровня.

Уборку арбузов в организованном секторе овощеводства и бахчеводства планируется начать с 5 августа, уточнили в краевом Минсельхозе.

Вячеслав Рыжков