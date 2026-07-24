Взятка обернулась судом

Советский районный суд Краснодара вынес приговор жительнице Сочи, признав ее виновной в посредничестве при передаче взятки должностному лицу. Ее действия квалифицировали по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Суд установил, что в июне 2024 года фигурантка дела, оказывавшая юридические услуги в сфере оформления недвижимости, выступила посредником между заявителем и должностным лицом Управления Росреестра по Краснодарскому краю. По материалам дела, денежные средства предназначались за беспрепятственное осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объект недвижимости.

Как следует из приговора, за оказание услуг подсудимая получила от клиента 250 тыс. руб. Из этой суммы 170 тыс. руб. в качестве взятки она перечислила должностному лицу через банковский счет третьего лица. Оставшиеся 80 тыс. руб. женщина оставила себе в качестве вознаграждения за оказанные юридические услуги.

Суд признал фигурантку дела виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, суд назначил штраф в размере трехкратной суммы взятки — 510 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.

«Ъ-Сочи» писал, что ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела против бывшего судьи Лазаревского суда Сочи Сергея Богдановича, которого подозревают в получении взятки в 50 млн руб. через посредников за особый порядок рассмотрения дела подсудимого. По версии следствия, первую часть суммы в 25 млн руб. он получил на АЗС в июле 2025 года, а посредники уже предстают перед судом.

Мария Удовик