ВККС согласилась на возбуждение уголовного дела против судьи Лазаревского суда Сочи

Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи в отставке Сергея Богдановича. Информацию об этом ТАСС подтвердили в ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в коллегии, принято решение удовлетворить представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи.

Основанием для обращения в Высшую квалификационную коллегию судей стали материалы проверки, которую провело СУ СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия, 1 июля 2025 года на территории одной из автозаправочных станций в Сочи Сергей Богданович через посредников Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко получил первую часть незаконного денежного вознаграждения в размере 25 млн руб. Общая сумма предполагаемой взятки, по данным следствия, составляла 50 млн руб.

Следствие считает, что деньги передал подсудимый Сафарбий Напсо. По версии правоохранительных органов, вознаграждение предназначалось за рассмотрение уголовного дела в отношении него в особом порядке и назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

В Следственном комитете сообщили, что уголовное дело в отношении Олега Зенина и Романа Нестеренко уже рассматривают в суде. Их обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Материалы в отношении Сергея Хребтенко выделили в отдельное производство.

Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов, выступая на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, заявил, что борьба с коррупцией остается одним из приоритетов судебной системы. По его словам, любые проявления коррупции и местничества должны жестко пресекаться, а применение двойных стандартов и поиск компромиссов в таких вопросах недопустимы.

Согласие Высшей квалификационной коллегии судей является обязательной процессуальной процедурой для возбуждения уголовного дела в отношении судьи. После принятого решения следственные органы получили возможность продолжить процессуальные действия в рамках расследования. Вопрос о виновности Сергея Богдановича будет решаться судом в установленном законом порядке.

Мария Удовик