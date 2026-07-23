Главные новости к вечеру 23 июля
Фигурантов дела о растрате на телеканале доставили в Петербург на заседание. Заседание проходило в закрытом режиме.
В Петербурге подростка обвинили в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Следствие ходатайствует о его заключении под стражу.
Кандидат в ЗакС Петербурга Ярослав Костров вышел на свободу после 10 суток ареста. Он отбывал наказание по статье о демонстрации экстремистской символики.
«Спартак» требовал переиграть матч Суперкубка России с «Зенитом». КДК РФС оставил в силе победу «сине-бело-голубых», но оштрафовал футболиста Соболева.
В Петербурге выставили на продажу бывший дилерский центр Audi за 450 млн рублей.
Чиновники поручили сократить сроки отключения горячей воды в Петербурге. В некоторых домах горячую воду уже отключают от одного до четырех дней.
Мурманский океанариум полностью погасил налоговую задолженность. ФНС требовала признать океанариум банкротом из-за задолженности по НДФЛ и страховым взносам.