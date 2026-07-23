Никитину, Камнева и Сырова доставили в Петербург на заседание по делу о растрате

Бывшую руководительницу петербургского Центра управления регионом Елену Никитину, блогера Николая Камнева, известного под псевдонимом Фима Психопат, и бывшего заместителя гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова 23 июля доставили в Петроградский районный суд. Там проходит предварительное слушание по уголовному делу о растрате бюджетных средств, выделенных на медиасопровождение Смольного, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никитина, Камнев и Сыров приняли участике в заседании по делу о растрате в петербургском суде

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Никитина, Камнев и Сыров приняли участике в заседании по делу о растрате в петербургском суде

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Заседание проходило в закрытом режиме. Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», защита намеревалась заявить на предварительном слушании ходатайства об исключении части доказательств и возвращении уголовного дела прокурору.

Ранее в мае Петроградский районный суд продлил Никитиной, Камневу и Сырову содержание под стражей до 29 октября. Супруг госпожи Никитиной Сергей Кожокар остался под домашним арестом, а бывшему гендиректору телеканала «Санкт-Петербург» Борису Петрову сохранили запрет определенных действий. Тогда Никитина, Камнев и Сыров находились в московских СИЗО и участвовали в заседании по видеосвязи. Суд распорядился этапировать их в Петербург для участия в предварительном слушании.

Первоначально среди обвиняемых также был бывший директор телеканала «Санкт-Петербург» и экс-депутат городского Заксобрания Александр Малькевич. В апреле он сложил депутатские полномочия и отправился на военную службу. 29 мая Петроградский районный суд удовлетворил ходатайство командира воинской части и приостановил производство по уголовному делу в отношении господина Малькевича. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства, ссылаясь в том числе на его неявку, однако суд принял сторону защиты.

По версии следствия, в 2020–2021 годах Городское агентство по телевидению и радиовещанию, управляющее телеканалом «Санкт-Петербург», заключило с частным фондом договоры на информационное сопровождение деятельности городской администрации. Подрядчик, полагает обвинение, работы не выполнил и представил фиктивные отчетные документы, однако ему перечислили 37,2 млн рублей из бюджета Петербурга. Впоследствии средства, по данным следствия, перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей и обналичили.

В зависимости от предполагаемой роли фигурантам предъявлены обвинения в особо крупной растрате и легализации денежных средств. Елена Никитина и Николай Камнев обвиняются в растрате и легализации, Сергей Сыров и Борис Петров — в растрате, Сергей Кожокар — в легализации.

Следующее заседание по существу в рамках дела назначено на 30 июля.

Полина Пучкова