Мурманский океанариум полностью погасил налоговую задолженность

ООО «Арктиксервис — Мурманский океанариум» полностью погасило задолженность по налогам, за исключением штрафных санкций. Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее ФНС требовала признать океанариум банкротом из-за задолженности по НДФЛ и страховым взносам

Фото: vk.com / okeanarium51 Ранее ФНС требовала признать океанариум банкротом из-за задолженности по НДФЛ и страховым взносам

Фото: vk.com / okeanarium51

Ранее ФНС требовала признать океанариум банкротом из-за задолженности по НДФЛ и страховым взносам в размере 4,28 млн рублей. При этом, как сообщалось, стоимость принадлежащих организации здания и земельного участка превышает 11,9 млн рублей.

«Ъ Северо-Запад» сообщал, что власти Мурманской области рассматривают возможность открыть сбор пожертвований для поддержки океанариума, ситуацию также контролирует прокуратура.

Карина Дроздецкая