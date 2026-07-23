Stand Up концерт, хиты «Сплина» и «Медведи на буйволах»

В эти выходные жители и гости Новороссийска могут провести вечера культурно. В пятницу — чеховский юмор, в субботу — философия от Михаила Задорнова, а в воскресенье — стендап без цензуры и хиты группы «Сплин» в живом исполнении. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: standupvoronezh.ru Фото: standupvoronezh.ru

Какие спектакли посетить

24 июля в 18:30 в Театре Старого парка (Кабардинка) покажут комедию «Юбилей и другие казусы».

Тексты Чехова не нуждаются в представлении: удивительная красота языка, потрясающий юмор, ирония и глубина суждения делают его рассказы непревзойденными шедеврами для каждого нового поколения, не утратившего любви к литературе.

Спектакль «Юбилей и другие казусы» разыгрывает чеховские сюжеты с большим почтением к оригиналу, говорится в описании спектакля. Не переиначивая, но лишь подсвечивая образы персонажей и их истории. Основой для постановки станут рассказы «Лошадиная фамилия», «Размазня», «Радость», «Загадочная натура», «Стена» и шутка в одном действии «Юбилей».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

25 июля в 18:30 в Театре Старого Парка в Кабардинке состоится спектакль «Последняя попытка». Эта пьеса исследует перипетии семейной жизни, любовные переживания, кризис среднего возраста и эмоциональные порывы молодости. Михаил Задорнов преподносит серьезные темы с юмором, так что зрители могут смеяться до слез. Он мастерски описывает отношения через абсурдные и уморительные сцены, подкрепленные остроумными диалогами. Как сказано в описании, каждый персонаж в спектакле переживает свою «последнюю попытку»: создать семью, спасти брак, покончить с жизнью или начать ее с чистого листа. Их взаимодействие наполнено курьезными и неожиданными поворотами, которые одновременно смешат и трогают до глубины души.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

Вверх

На какие концерты сходить

26 июля в 20:00 в Новороссийском городском театре состоится сольный стендап-концерт Гурама Амаряна. В этот вечер он расскажет о жизни, отношениях, семье и знакомых каждому ситуациях. Программа включает новые шутки, меткие наблюдения, острый юмор и самоиронию. Комик обсуждает брак, различия во взглядах, ожидания, бытовые конфликты и абсурд повседневной жизни.

«”Базар” — это живой стендап, в котором смешно, узнаваемо и местами неожиданно. Без наставлений, но с мыслями, которые остаются после концерта», — сказано в описании.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (18+)

26 июля в 21:00 в «Пена-пабе» в Новороссийске состоится трибьют-шоу группы «Сплин». На сцене прозвучат «Выхода нет», «Орбит без сахара», «Мое сердце остановилось» и другие композиции, ставшие частью жизни поколений. Профессиональные музыканты создадут атмосферу живых выступлений «Сплин», обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

Вверх

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) продолжается показ полюбившихся зрителям новинок июля.

Комедия под названием «Отпуск на всю голову» обещает зрителям незабываемые приключения. Главные герои, российские туристы, попадают в водоворот событий в Ереване: их ждут фальшивые свадьбы, поиски клада и даже похищение.

Анна, специалист по организации свадеб, сталкивается с трудностями в личной жизни. Чтобы поддержать свою больную бабушку, она решает организовать фиктивную свадьбу, где ее коллега играет роль жениха, а случайные попутчики — его родителей. Однако их планы рушатся, когда на сцену выходят охотники за сокровищами и семейные тайны, которые начинают разворачиваться самым неожиданным образом.

Стоимость билетов — 300 руб. (16+)

В середине июля под названием «Кодекс Данте» в России вышел фильм Джулиана Шнабеля «Рукою Данте» (In the Hand of Dante). По сюжету Ник, писатель из Нью-Йорка XXI века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись «Божественной комедии», написанную рукой самого Данте Алигьери. В это же время Данте в XIV веке ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным.

Стоимость билетов — 300 руб. (18+)

Куда сходить еще

24 июля в 18:00 в сквере имени К. Маркса, расположенном по адресу улица Сакко и Ванцетти, дом 9, состоится семейный праздник под названием «Музыкальные приключения». В программе мероприятия: исполнение популярных песен и зажигательные танцы, веселые детские игры, а также музыкальные викторины, которые помогут определить, кто лучше всех разбирается в мелодиях.

В Новороссийск прибыл цирк «Медведи на буйволах», которым руководят заслуженные артисты России Серго и Лариса Самхарадзе. Этот коллектив удостоен множества наград на международных цирковых фестивалях по всему миру.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

24 июля в 19.00 на виноградниках в «Шато де Талю» пройдет гастроужин. Программа включает в себя авторское меню от шеф-повара Сергея Куприянова, создавшего целое «гастрономическое путешествие». Как сказано в описании, каждое блюдо продумано, а подача радует не только рецепторы, но и взгляд, обещают организаторы.

Стоимость билетов — 14 900 руб. (18+)

В «Доме ремесленников» стартовала выставка, представляющая лучшие работы Всероссийского конкурса «Токарная миниатюра». Здесь можно увидеть произведения, созданные российскими мастерами. Работы демонстрируют не только оригинальные формы, но и разнообразные методы обработки древесины: тонировку, использование смолы и металла, а также сборку из разных пород дерева.

Вход свободный

Вверх