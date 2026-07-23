На трассе Новороссийск—Керчь число ДТП сократилось на 26%

За первое полугодие 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели в правительстве РФ по итогам анализа аварийности на федеральной дорожной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

По информации федеральных властей, снижение числа ДТП на трассе А-290 стало частью общей тенденции на федеральных дорогах. За первые шесть месяцев текущего года на сети Росавтодора количество погибших в авариях уменьшилось на 10,4%, число ДТП — на 6,4%, а количество пострадавших — на 6,3%.

В правительстве сообщили, что снижение аварийности связывают с реализацией мероприятий национального проекта «Инфраструктура для жизни». На федеральных трассах продолжаются строительство новых участков, реконструкция и капитальный ремонт дорог с расширением проезжей части, а также установка инженерных элементов, направленных на повышение безопасности движения.

До конца 2026 года на федеральной сети Росавтодора планируют установить более 190 км стационарного электроосвещения, свыше 26 км осевых барьерных ограждений, более 39 км боковых барьерных ограждений и 12 модульных пешеходных переходов. Одновременно Федеральное дорожное агентство совместно с Госавтоинспекцией продолжает работу по выявлению аварийно-опасных участков. По данным ведомства, их количество на федеральных трассах сократилось с 402 в 2024 году до 322 в 2025 году.

«Ъ-Новороссийск» писал, что в районе поселка Жемчужный в Новороссийске временно перекрыли движение из-за ДТП с двумя грузовиками, один из которых опрокинулся и рассыпал зерно. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, которые поднимают машину и устраняют последствия аварии.

Мария Удовик