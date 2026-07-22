На трассе между Новороссийском и Крымском произошло ДТП с зерновозом
Движение транспортных средств временно было перекрыто в районе поселка Жемчужный в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска. Причиной стало ДТП с участием двух грузовых автомобилей, произошедший минувшей ночью на выезде из хутора Горный в сторону поселка Нижнебаканского.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Столкновение транспортных средств привело к опрокидыванию одного из грузовиков. В результате происшествия на проезжую часть рассыпалось зерно, что осложнило проведение аварийно-восстановительных работ.
По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет. На месте происшествия задействованы все необходимые экстренные службы. В настоящий момент специалисты производят подъем опрокинутого транспортного средства и ликвидируют последствия аварии.
UPD: в 8:06 движение восстановлено