Прокуратура держит на контроле работу Мурманского океанариума

Прокуратура Мурманской области продолжает контролировать ситуацию с содержанием животных и функционированием Мурманского океанариума, который не работает с 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вопросы функционирования Мурманского океанариума и содержания в нем животных находятся в зоне постоянного внимания прокуратуры области и систематически прорабатываются в рамках совещаний и рабочих групп, проводимых надзорным ведомством»,— отметили в прокуратуре.

По данным ведомства, с момента приостановки работы океанариума животных регулярно осматривают ветеринарные специалисты. Последняя проверка, проведенная 26 мая 2026 года, показала, что состояние морских млекопитающих не вызывает опасений.

«По результатам обследования, проведенного 26.05.2026 ихтиопатологом ветеринарной службы, установлено, что все животные активны, упитанны, их поведение соответствует видовым и возрастным особенностям, пищевая активность — в пределах нормы. Клинических признаков заболеваний не выявлено, кормление осуществляется трижды в день, рыбным кормом животные обеспечены»,— заявили в надзорном ведомстве.

Также прокуратура сообщила о работе по погашению задолженности по заработной плате сотрудникам океанариума. В 2025 году работникам выплатили 4,4 млн рублей, в 2026-м — более 1 млн рублей. На сегодняшний день сумма задолженности составляет 1,8 млн рублей.

Матвей Николаев