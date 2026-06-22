Власти Мурманской области планируют открыть сбор пожертвований для местного океанариума

Правительство региона планирует открыть сбор средств в помощь мурманскому океанариуму, сотрудники которого не получают зарплату с февраля. Для этого откроют специальный счет, так как бюджетные деньги тратить на коммерческую организацию запрещено. Непростую тему обсудили чиновники на оперативном совещании в правительстве Мурманской области 22 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти также заявили, что окажут юридическую поддержку в суде по изъятию участка

Фото: vk.com / okeanarium51 Власти также заявили, что окажут юридическую поддержку в суде по изъятию участка

Фото: vk.com / okeanarium51

По словам властей, учредитель перестал финансировать предприятие, из-за чего проведение представлений невозможно. При этом реконструкцию, без которой не получить лицензию, завершают волонтеры. Из-за долгов океанариум может лишиться земельного участка. Губернатор Андрей Чибис пообещал перевести личные средства и призвал присоединиться коллег и депутатов.

«Если единственная возможность выплатить сейчас людям деньги — объявить сбор, то давайте так. Я лично после оперативного совещания переведу средства, приглашаю к этому присоединиться коллег, депутатов, однопартийцев»,— заявил господин Чибис на совещании.

Власти также заявили, что окажут юридическую поддержку в суде по изъятию участка.

Ранее сотрудники океанариума обратились с письмом к губернатору Мурманской области. Они сообщили о долгах по зарплате и налогам, из-за которых океанариум может лишиться земельного участка. Учреждение лишилось лицензии в 2022 году, представления не проводятся. Работники призывают вернуться к вопросу передачи океанариума в государственную собственность — эту идею обсуждали еще в 2021 году.

Как писал «Ъ Северо-Запад», за мурманский океанариум вступилась уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она попросила прокуратуру защитить сотрудников учреждения.

Карина Дроздецкая