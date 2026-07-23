На Кубани продолжает сокращаться производство мясной продукции

В Краснодарском крае по итогам января—мая 2026 года сократилось производство мяса и субпродуктов первой категории, мясных полуфабрикатов и консервов, тогда как выпуск колбасных изделий показал рост. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За пять месяцев предприятия мясной промышленности произвели 101,1 тыс. тонн мяса и субпродуктов первой категории, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск мясных полуфабрикатов снизился на 18,3%, до 41,2 тыс. тонн. Наиболее заметное сокращение зафиксировано в сегменте мясных и мясорастительных консервов, включая продукцию для детского питания: их производство составило 5,1 млн условных банок, или 46,9% от уровня января—мая 2025 года.

При этом объем выпуска колбасных изделий увеличился на 10,7% в годовом выражении и достиг 16,6 тыс. тонн.

Тенденция к снижению производства по большинству направлений мясопереработки наблюдается с начала года. Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», по итогам первого квартала наиболее существенное падение также было отмечено в сегменте мясных консервов, выпуск которых сократился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Вместе с тем в январе—марте производство мяса и субпродуктов первой категории снизилось на 8,1%, мясных полуфабрикатов — на 11%, а колбасных изделий — на 1,5%.

По итогам 2025 года динамика в отрасли была неоднородной. Производство мяса и субпродуктов первой категории составило 260,1 тыс. тонн, снизившись на 4,3% к 2024 году. Выпуск колбасных изделий уменьшился на 4,4%, до 38,6 тыс. тонн.

Вячеслав Рыжков