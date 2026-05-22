На Кубани в 2025 году снизились объемы мясопереработки

В Краснодарском крае по итогам первого квартала 2026 года зафиксировано снижение объемов производства по большинству направлений мясопереработки. Наиболее заметное падение произошло в сегменте мясных и мясорастительных консервов, выпуск которых сократился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального минсельхоза.

Согласно отраслевым данным, в январе—марте 2026 года в регионе произведено 59,9 тыс. тонн мяса и субпродуктов первой категории, что на 8,1% меньше показателя аналогичного периода 2025 года. Выпуск колбасных изделий сократился на 1,5%, до 8,7 тыс. тонн. Производство мясных полуфабрикатов снизилось на 11%, составив 26,5 тыс. тонн.

Наиболее существенное сокращение отмечено в сегменте мясных и мясорастительных консервов, включая продукцию для детского питания: за первый квартал произведено 3,1 млн условных банок, что составляет 44,9% от уровня января—марта прошлого года.

По итогам 2025 года динамика в отрасли была неоднородной. Производство мяса и субпродуктов первой категории составило 260,1 тыс. тонн, снизившись на 4,3% к 2024 году. Выпуск колбасных изделий уменьшился на 4,4%, до 38,6 тыс. тонн.

При этом сегмент мясных полуфабрикатов продемонстрировал рост: объем производства достиг 121,7 тыс. тонн, что на 8,3% превышает показатель 2024 года. Производство мясных и мясорастительных консервов составило 20,2 млн условных банок, или 97,1% к уровню предыдущего года.

Вячеслав Рыжков