Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Об этом 23 июля сообщили в суточной сводке Министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

В военном ведомстве уточнили, что безэкипажный катер уничтожили силами Черноморского флота в акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что учения у побережья Новороссийска проводят практически ежедневно. Во время тренировок военнослужащие отрабатывают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с выполнением практических стрельб, в том числе из артиллерийской установки с молов военной гавани. Аналогичные учения регулярно проводят у побережья Сочи и Анапы.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны нейтрализовали 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией 18 российских регионов, а также над акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, местонахождении военных, а также потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения групп безэкипажных катеров ВСУ в Черном море с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сорвав планы противника. В последние дни это уже не первый случай, а у берегов Новороссийска, Сочи и Анапы регулярно проходят учения по отражению атак морских и воздушных целей для безопасности акватории.

Мария Удовик