В Сочи и Сириусе ожидаются гроза и волны высотой до 1,8 метра

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» в ночь на 24 июля ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу метеорологов, ночью и утром местами пройдут грозы, а в дневные часы усилится волнение моря. Высота волн у побережья может составить от 1,3 до 1,8 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

О неблагоприятных погодных явлениях предупредили в администрации Сочи со ссылкой на данные метеорологов. По прогнозу, гроза начнется в ночные часы и сохранится утром 24 июля. Одновременно ожидается усиление волнения моря у берегов Сочи и федеральной территории «Сириус».

В связи с прогнозируемой непогодой жителям и туристам рекомендовали соблюдать меры предосторожности. В частности, автомобилистам советуют не оставлять транспортные средства под деревьями и временными конструкциями.

Ранее сообщалось, что пик жары в Краснодарском крае пришелся на 21 июля. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, которые приведут к заметному понижению температуры воздуха. В отдельных районах возможны осадки, соответствующие критериям опасного явления, а также порывистый ветер и крупный град. Из-за интенсивных осадков не исключается подъем уровня воды в реках. В ведомстве уточнили, что основной разгул стихии придется на 23, 25 и 26 июля — в эти дни ожидаются осадки категории опасного явления. К ним относятся очень сильный дождь, сильный ливень и крупный град.

«Ъ-Сочи» писал, что у берегов курорта очевидцы засняли воронки над Черным морем на фоне штормового предупреждения о возможных смерчах, при этом городские службы оперативно устраняли последствия ливней, а инфраструктура работает штатно. Коммунальные бригады ликвидировали локальные подтопления и упавшие деревья.

Мария Удовик