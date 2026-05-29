В Новороссийске число предостережений владельцам собак выросло в 2,5 раза

В Новороссийске в 2026 году увеличилось количество предостережений владельцам домашних животных за нарушение обязательных требований в сфере обращения с животными. За истекший период текущего года жителям города выдали 32 предостережения. Это почти в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда в Новороссийске оформили 13 предостережений, рассказали «Ъ-Новороссийск» в департаменте ветеринарии Краснодарского края.

При этом контрольные и надзорные мероприятия в отношении граждан в городе в 2026 году не проводили. Власти пояснили, что оснований для организации проверок не было из-за отсутствия необходимых сведений и материалов. Аналогичная ситуация фиксировалась и в 2025 году, когда проверки также не проводили по тем же причинам.

В Краснодарском крае требования к выгулу домашних животных регулируются федеральным законодательством и законом Краснодарского края. За нарушение правил содержания и выгула животных владельцам может грозить предупреждение либо административный штраф. По федеральному законодательству штрафы для граждан составляют от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., по региональному — от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

В регионе продолжается реализация программы по обращению с животными без владельцев. В 2026 году на эти цели предусмотрели 178,8 млн руб. Средства направляют на отлов, содержание, вакцинацию, стерилизацию и маркирование животных. По состоянию на 1 апреля в пунктах содержания и приютах находились 1,4 тыс. животных без владельцев.

Муниципалитеты Краснодарского края и федеральная территория «Сириус» уже заключили контракты на оказание услуг по отлову и содержанию животных. На текущий момент услуги оплатили на сумму 25,96 млн руб., что составляет 14,52% от общего объема финансирования.

В 2026 году в Краснодарском крае также провели 282 контрольных мероприятия в сфере обращения с животными. В ходе проверок, инспекционных визитов и выездных обследований выявили 51 нарушение законодательства.

«Ъ-Новороссийск» писал, что в городе-герое возбудили уголовное дело в связи с нападением бродячей собаки на местных жителей. Животное укусило за ногу женщину, которая шла к остановке общественного транспорта в Борисовке, а позднее — на школьницу.

Мария Удовик