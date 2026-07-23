В Сочи задержали сотрудников детского сада по делу об истязании детей

Следственный отдел по Центральному району Сочи СУ СКР по Краснодарскому краю продолжает расследование уголовного дела об истязании малолетних воспитанников детского сада и неисполнении обязанностей по их воспитанию. Следователь задержал 54-летнюю воспитательницу и 39-летнюю учителя-дефектолога. Им предъявили обвинение в истязании малолетних по п.п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Кроме того, женщин подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с 22 июня по июль 2026 года обвиняемые систематически совершали противоправные действия в отношении воспитанников детского сада. Следствие считает, что они наносили детям удары по голове, дергали их за волосы, оскорбляли воспитанников и повышали на них голос.

В рамках расследования следователь продолжает необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле аппарата следственного управления.

«Ъ-Сочи» писал, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении 17-летнего подростка на семью в Сочи, в результате которого погибла его мать, а младший брат ранен. Прокуратура взяла на контроль расследование и даст оценку работе профилактических органов по делам несовершеннолетних.

Мария Удовик