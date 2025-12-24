Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении подростка на семью в Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения несовершеннолетнего на членов семьи в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба президента РФ

По данным ведомства, происшествие произошло вечером 22 декабря на территории курорта. В результате действий 17-летнего подростка погибла его мать, а младший брат получил ранения и был госпитализирован. Медицинская помощь ребенку оказывается в полном объеме.

В Следственном комитете уточнили, что по данному факту расследуется уголовное дело. Тело самого несовершеннолетнего фигуранта было обнаружено на месте происшествия, причины его смерти устанавливаются в рамках следственных действий.

Ход расследования также находится на контроле прокуратуры Сочи. В надзорном ведомстве ранее сообщали, что дадут правовую оценку работе органов и учреждений системы профилактики, а также соблюдению законодательства в сфере предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Следственные органы продолжают проведение необходимых процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Мария Удовик