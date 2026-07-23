В Сочи задержаны воспитатель и дефектолог детсада за истязание детей

Следователи СКР по Краснодарскому краю задержали 54-летнюю воспитательницу и 39-летнюю учительницу-дефектолога детского сада в Сочи. Они обвиняются в истязании малолетних воспитанников и неисполнении обязанностей по их воспитанию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в период с 22 июня по июль 2026 года фигурантки систематически совершали в отношении воспитанников противоправные действия: наносили удары по голове, дергали за волосы, оскорбляли и повышали голос на детей.

Им предъявлено обвинение в истязании малолетних (п.п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Кроме того, они подозреваются в неисполнении обязанностей по их воспитанию (ст.156 УК РФ). Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранток под стражу.

Сейчас по уголовному делу следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.

«Ъ-Кубань» писал, что Следственный отдел по Центральному району Сочи возбудил уголовное дело после появления в СМИ и социальных сетях информации о возможном применении физического насилия к воспитанникам одного из детских садов. Расследование начато по поручению руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова.

Алина Зорина