Следком возбудил дело после сообщений об избиении воспитанников детсада в Сочи
Следственный отдел по Центральному району Сочи возбудил уголовное дело после появления в СМИ и социальных сетях информации о возможном применении физического насилия к воспитанникам одного из детских садов. Расследование начато по поручению руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, следователи проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уже изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые проверяются в том числе на предмет выявления аналогичных эпизодов.
Ход расследования поставлен на контроль руководителем следственного управления СКР по Краснодарскому краю.