Следком возбудил дело после сообщений об избиении воспитанников детсада в Сочи

Следственный отдел по Центральному району Сочи возбудил уголовное дело после появления в СМИ и социальных сетях информации о возможном применении физического насилия к воспитанникам одного из детских садов. Расследование начато по поручению руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, следователи проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уже изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые проверяются в том числе на предмет выявления аналогичных эпизодов.

Ход расследования поставлен на контроль руководителем следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Вячеслав Рыжков