За сутки над Севастополем сбили 30 БПЛА

За минувшие сутки над территорией Севастополя военные и мобильные огневые группы ликвидировали 30 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По его словам, пострадавших и погибших среди гостей и жителей Севастополя в результате очередной атаки ВСУ на город нет.

Ранее Михаил Развожаев сообщал, что в ночь на 23 июля над Севастополем ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата. Беспилотники перехватили и уничтожили над Балаклавским районом. Пострадавших и погибших в результате ночной атаки ВСУ нет.

Согласно информации Министерства обороны РФ на утро 23 июля, в период с 20:00 мск 22 июля до 08:00 мск сегодняшнего дня над Крымом и другими регионами РФ сбили 223 БПЛА. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина