Прямые бронирования набирают популярность: как меняется поведение гостей премиальных отелей

Премиальный гостиничный сегмент демонстрирует смену потребительских предпочтений.

Фото: предоставлено Группой Мантера

По данным Mantera Supreme Seaside по итогам второго квартала 2026 года доля прямых бронирований выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как объем продаж через онлайн-агрегаторы снизился на 4%. Одновременно количество бронирований через официальный сайт увеличилось на 5%, что свидетельствует о растущей роли собственных каналов продаж в премиальном гостиничном сегменте.

Онлайн-агрегаторы по-прежнему остаются важным каналом продаж и одним из основных инструментов поиска и сравнения отелей. Вместе с тем аналитика Mantera Supreme Seaside показывает, что в премиальном сегменте все больше гостей после знакомства с объектом предпочитают бронировать проживание напрямую — через официальный сайт или отдел бронирования.

По данным аналитиков, заметно меняется поведение гостей при выборе номеров высокого уровня. Если через OTA чаще бронируются номера базовых категорий, то люксы и другие номера высших категорий гости значительно чаще оформляют напрямую. Для такой аудитории важен не только тариф, но и возможность заранее обсудить детали поездки, выбрать подходящую категорию номера, согласовать дополнительные услуги и получить персональные рекомендации.

Различается и модель потребления. Аналитика Mantera Supreme показывает, что средняя продолжительность проживания гостей, бронирующих напрямую, почти в два раза выше, чем у пользователей OTA. Кроме того, через онлайн-агрегаторы чаще совершаются бронирования с коротким сроком между оформлением и заездом, тогда как прямые гости склонны планировать отдых заранее. Это говорит о том, что прямое бронирование чаще выбирает более вовлеченная аудитория, рассматривающая поездку как полноценный отпуск, а не спонтанное путешествие.

Росту прямых бронирований способствуют и дополнительные преимущества, которые отели предлагают гостям при бронировании через собственные каналы.

«За последний год мы увидели качественное изменение поведения гостей. Если раньше премиальная аудитория начинала путь с OTA, то сегодня она все чаще приходит напрямую. Для нас это показатель зрелости рынка: гость выбирает не самую низкую цену, а возможность заранее выстроить отдых под свои задачи. Мы ожидаем, что в ближайшие два-три года доля прямых бронирований в премиальном сегменте продолжит расти», — отмечает генеральный менеджер Mantera Supreme Seaside Юлия Капралова.

Экономическая составляющая также играет важную роль. Сегодня средняя комиссия OTA составляет 15–20%, а при участии в дополнительных маркетинговых программах и инструментах продвижения может достигать 25%, что напрямую влияет на экономику гостиниц. Вместо того чтобы оставлять эти средства посредникам, многие отели направляют часть бюджета на развитие собственных программ лояльности, кешбэк и дополнительные привилегии для гостей. В результате прямое бронирование становится выгоднее не только для бизнеса, но и для самого путешественника.

Онлайн-агрегаторы сохраняют важную роль в системе продаж, помогая отелям привлекать новую аудиторию, а гостям — находить и сравнивать предложения. В премиальном сегменте их функция постепенно меняется: после знакомства с объектом часть гостей переходит в прямые каналы, рассчитывая на персонализированный сервис, программы лояльности и дополнительные привилегии. Поэтому одной из ключевых задач гостиничного бизнеса становится поиск оптимального баланса между внешними площадками и собственными каналами продаж.