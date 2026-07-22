Доходы бюджета Кубани от лицензирования продажи алкоголя превысили 230 млн рублей

За первое полугодие 2026 года доходы от уплаты государственной пошлины за лицензирование розничной продажи алкоголя в Краснодарском крае составили 230,9 млн руб. — в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в департаменте потребительской сферы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным пресс-службы регионального департамента, всего в Краснодарском крае за прошедшие полгода реализовано 158 млн л алкогольной продукции. Отмечается, что данный показатель остается на стабильном уровне, что, в свою очередь, свидетельствует об устойчивости легального рынка.

Наибольшую долю в структуре розничных продаж на территории региона сейчас занимают пиво и напитки на его основе — 117,3 млн л. Реализация игристых вин сохранилась на уровне прошлого года — 5,8 млн л. Продажи водки составили 11,7 млн л, тихих вин — 10,9 млн л, сидра, пуаре и медовухи — 2,6 млн л.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае действуют 2834 организации с 3843 лицензиями на розничную продажу алкоголя. В период с января по май 2026 года ведомство выдало, продлило и переоформило почти 1,3 тыс. лицензий на розничную продажу алкоголя. За такой же период прошлого года этот показатель составлял 1,7 тыс.

Алина Зорина