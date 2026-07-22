В Петербурге адаптировали электромобиль к российским климатическим условиям

Петербургский центр исследований и разработок отечественного производителя электротранспорта EVM (ООО «ЭМ Рус») адаптировал электрокары к условиям суровой российской зимы. Об этом на встрече в R&D-центре сообщил генеральный директор EVM Илья Рашкин.

R&D-центр EVM разработал дизельную систему отопления для автомобилей UMO 5. В зимний период батарея электромобиля расходует большое количество энергии, чтобы поддерживать собственную температуру и отапливать салон авто. Поэтому инженеры EVM интегрировали топливную отопительную систему в электронную архитектуру UMO 5. Заправка дизеля в бак объемом 15 литров осуществляется через отдельную горловину, а расход топлива — от 200 до 700 мл в час в зависимости от температуры воздуха. Но такая система не входит в базовую комплектацию UMO 5.

«Адаптация современного электромобиля – это в первую очередь адаптация к климатическим условиям. Поэтому у нас была задача создать принципиально новую систему отопления автомобиля, которая позволила бы сохранять пробег и энергию батареи в зимний период на уровне лета. Работа заняла почти полгода, и в итоге появилась система, благодаря которой автомобиль отапливается с помощью дизельного топлива»,— рассказал Илья Рашкин.

Компания EVM была создана в 2021 году и первоначально занималась производством грузового электротранспорта. Грузовики EVM Pro делали на базе шасси УАЗа, и продукт требовал определенной доработки именно по линии шасси, поэтому, несмотря на спрос на EVM Pro, компания сосредоточилась на разработке легковых электромобилей.

В этом году в Москве, на базе завода «Москвич», было налажено серийное производство электромобилей UMO 5 и гибридов UMO 8. Сейчас выпущено около 1000 автомобилей UMO 5, а до конца 2026 года компания планирует выпустить еще несколько тысяч. EVM также наладила партнерство с «Яндексом», что позволило впервые внедрить голосовой помощник «Алиса» в экосистему автомобиля. «Алиса» теперь может управлять функциями электрокара: открыть багажник или включить подогрев сидений.

Еще одна важная разработка центра — навигационный блок, обеспечивающий устойчивую работу системы позиционирования даже при полном отсутствии сигнала GPS. Серийное производство этого блока для UMO 5 и UMO 8 начнется в августе 2026 года.

В петербургском R&D-центре на площади 2500 кв. м сейчас работают более 200 сотрудников, но EVM планирует до конца этого года открыть такой же центр в Москве. В его состав войдут испытательные подразделения и высоковольтная лаборатория. В центре будут работать около 50 инженеров и разработчиков.

Сергей Юргенсон