Массив изъяли под концессию

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрел дело об изъятии крупного земельного массива у кубанской компании «Газконтракинвест». Земли передали РФ в целях реализации концессионного соглашения по строительству железнодорожной инфраструктуры в Тамани. В суде теперь уже бывшие собственники пытались доказать, что изъятие массива, где будут построены не только линейные объекты, но также и терминалы, которые станут собственностью частных корпораций, не соответствует закону. Концессионер заявлял, что иным образом реализовать проект невозможно, его сторону и принял суд.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) отказал компании «Газконтрактинвест» (ГКИ) из поселка Ильич Темрюкского района Кубани в пересмотре решения об изъятии у нее порядка 16 га земли в порту «Тамань». Этот массив был предусмотрен для реализации концессионного соглашения, которое РФ заключила с одной из структур, которыми частично владеет «Деметра-Холдинг»,— ООО «Таманская железнодорожная компания» (ТЖК). Согласно утвержденной документации по планировке территории, здесь будут строиться зернохранилища, сооружения по приемке зерна и подъездные железнодорожные пути к этим объектам.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что это концессионное соглашение родилось из поручения в 2018 году президента. Правительству совместно с властями края и заинтересованными организациями было поручено обеспечить создание железнодорожной инфраструктуры на подходах к терминалам по перевалке продукции агропромышленного комплекса, расположенным на территории Таманского полуострова. Правительство издало распоряжение о заключении федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) концессионного соглашения о создании и эксплуатации инфраструктуры транспорта общего пользования с ТЖК.

В рамках концессии ТЖК обязалась за счет собственных средств построить инфраструктуру ж/д транспорта общего пользования на оговоренном отрезке до морских терминалов, чтобы обеспечить с ее помощью перевалку сельхозпродукции. Концессионное соглашение заключено на 50 лет, в течение которых ТЖК может пользоваться этой инфраструктурой, а по истечении этого срока данные объекты должны отойти государству. Вместе с тем соглашение предусматривает и право концессионера (ТЖК) строить на землях, предоставляемых концедентом (РФ), иное имущество, которое станет собственностью концессионера (инфраструктура необщего пользования).

Разработанная Росжелдором документация по планировке территории определила под цели концессии массив, принадлежащий темрюкскому «Газконтрактинвесту». Росжелдор предложил компании выкупить ее 16 га в порту «Тамань» за 26 млн руб. Фирма в ответ предложила оформить сделку за 2 млрд руб. В итоге дело о принудительном выкупе оказалось в судах, которые поддержали иск федерального агентства.

Представители темрюкской фирмы в ходе заседания в АССКО обозначили перед коллегией несколько позиций, которые, по их мнению, являются основаниями для пересмотра дела.

Во-первых, незаконным они считают выделение в отдельное производство вопроса о компенсации за изъятие земли. По закону изъятие для госнужд возможно только при условии предварительного возмещения стоимости имущества. В данном же случае земли уже отошли РФ, а денег компания так и не увидела.

Во-вторых, полагали они, суды смешали основания изъятия имущества для госнужд (необходимость создания ж/д инфраструктуры общего пользования) с его условиями (наличием документации по планировке территории).

ГКИ обратил внимание на то, что на большей части его участков будет располагаться не ж/д инфраструктура, а площадные объекты, которые в итоге отойдут даже не сторонам концессии. «Президент поручил создать железнодорожную инфраструктуру, а не объекты необщего пользования, поэтому нам здесь видится подмена целей концессии при отсутствии оснований для изъятия земли»,— заявляли представители темрюкской фирмы в процессе.

Компания отметила, что не спорит с изъятием участков под размещение ж/д путей, но земли, на которых планируется размещать различные площадные объекты, закон для госнужд изымать не позволяет.

Представители концессионера (ТЖК) построили свою позицию на том, что, хотя построенные объекты и отойдут частным компаниям, земельные участки изымаются в пользу РФ. При этом концессионер функционально связывал в прениях ж/д ветку с площадными объектами. Реализовать проект можно только таким путем, говорили его юристы: не получится часть территории проводить через изъятие для госнужд, а вторую приобретать договорным путем (смешение способов изъятия может сорвать реализацию проекта).

На довод ГКИ о том, что построенные объекты отойдут к компаниям, не являющимся участниками концессии (согласно документации по планировке территории, «Деметра-Холдингу» и ГК «Эфко»), представители ТЖК ответили, что не стоит так буквально читать документ, соответствующие обозначения в нем условны.

Рассмотрев доводы сторон, коллегия АССКО постановила решения нижестоящих судов оставить без изменения. Мотивировка этого определения пока неизвестна.

Михаил Волкодав