Минтранс запретил стоянку судов в незащищенных ПВО местах у портов Азов и Кавказ
Якорная стоянка судов на подходе к морским портам Азов и Кавказ будет запрещена в тех местах, которые не защищены средствами противовоздушной обороны. Требования прописаны в приказах Минтранса, которые зарегистрировал Минюст.
В приказе по Азову уточняется, что к его подходам не относятся акватории и подходы к портам Ейск и Таганрог. В документе по Кавказу указано, что к его подходам не относится акватория Темрюка.
Также запрещается проход судов с неисправными средствами связи. Оба приказа вступают в силу по истечении 10 дней с момента публикации.
За последние несколько месяцев ВСУ несколько раз атаковали беспилотниками суда вблизи этих логистических узлов. В результате одного из таких ударов в начале июня погибли несколько граждан Азербайджана. В середине июля Минтранс допускал, что « с учетом оперативной обстановки... массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта».
Решение Минтранса РФ о запрете стоянки судов в незащищенных ПВО местах у портов Азов и Кавказ, а также о запрете прохода судов с неисправными средствами связи, принято на фоне усиливающихся атак беспилотников на гражданский флот в Азовском море. Ранее, 14 июля 2026 года, Минтранс уже допускал сокращение грузоперевозок, заявляя о возможной переориентации массовых грузов на другие виды транспорта в случае необходимости и ухудшения оперативной обстановки.
Ситуация в Азовском море обострилась после 24 февраля 2022 года, когда Россия прекратила судоходство в акватории до особого распоряжения по соображениям безопасности. Аналогичные меры принимаются и в других регионах: например, в Балтийском море Минтранс РФ планировал запретить хождение судов вблизи терминала СПГ в Калининградской области с февраля 2026 года. Также были введены ограничения на выход маломерных судов из Цемесской бухты в районе Новороссийска, а в Сочи проводились учебные стрельбы в акватории морского порта после атак БПЛА.
Атаки дронов уже приводили к инцидентам в порту Кавказ, где в июле 2024 года погиб человек и пятеро получили ранения в результате атаки на паром. После этого в порту ввели ограничения на накопление горюче-смазочных материалов и химических продуктов, а также усилили меры безопасности. В августе 2024 года в акватории порта Кавказ затонул железнодорожный паром после атаки ВСУ. Эти меры призваны повысить безопасность судоходства в регионе в условиях продолжающихся угроз. В целом, подобные ограничения и запреты могут привести к увеличению затрат на логистику и потенциальному снижению объемов грузоперевозок, что уже наблюдалось в других портах Азово-Черноморского бассейна, где часть иностранных судов простаивала на рейде из-за ужесточения правил захода в порты.