Минтранс запретил стоянку судов в незащищенных ПВО местах у портов Азов и Кавказ

Якорная стоянка судов на подходе к морским портам Азов и Кавказ будет запрещена в тех местах, которые не защищены средствами противовоздушной обороны. Требования прописаны в приказах Минтранса, которые зарегистрировал Минюст.

В приказе по Азову уточняется, что к его подходам не относятся акватории и подходы к портам Ейск и Таганрог. В документе по Кавказу указано, что к его подходам не относится акватория Темрюка.

Также запрещается проход судов с неисправными средствами связи. Оба приказа вступают в силу по истечении 10 дней с момента публикации.

За последние несколько месяцев ВСУ несколько раз атаковали беспилотниками суда вблизи этих логистических узлов. В результате одного из таких ударов в начале июня погибли несколько граждан Азербайджана. В середине июля Минтранс допускал, что « с учетом оперативной обстановки... массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта».